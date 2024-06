Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de vehicule electrice in Europa incetinesc din cauza reducerii stimulentelor, a lipsei de modele accesibile si a preocuparilor consumatorilor legate de numarul insuficient de statii de incarcare, aceleasi motive fiind valabile si pe piata din SUA, arata un studiu EY, publicat vineri, potrivit…

- In medie, Romania a recuperat anual doua puncte procentuale din decalajul fața de media europeana. In anul 2000, PIB-ul pe cap de locuitor al țarii (la paritatea puterii de cumparare) era doar de 25% din media UE, iar acum acest indicator a depașit 75%, a spus joi seara Csaba Balint, membru in Consiliul…

- Clienții bancilor comerciale au beneficiat de reduceri de sume ce au totalizat peste 11,3 milioane de euro la creditele contractate de la bancile creditoare sau IFN, intre anii 2016-2023, in urma soluționarii litigiilor , prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in Domeniul…

- Dupa minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale, traderii s-au intors in ringul Bursei de Valori București, impulsionați de euforia caștigului, foarte hotarați sa recupereze bani cheltuiți in zilele libere. Bursa a deschis in creștere, la toți indicii, in sedința de marți, cu un rulaj pe acțiuni de…

- Perioada Sarbatorii de Paște este unul dintre cele doua evenimente importante din perspectiva religioasa ce pot reprezenta și catalizatori pentru economie. Tradițiile legate de sarbatori pot influența semnificativ traiectoria de consum pentru alimente specifice, cum ar fi ciocolata sau oua, arata Radu…

- Piața imobiliara din București a fost zguduita de un fenomen surprinzator in acest an, intr-o perioada in care mulți se așteptau la o stabilizare sau chiar la o scadere a prețurilor locuințelor. Un cartier aparent obișnuit din Capitala a devenit subit punctul fierbinte al tranzacțiilor imobiliare, inregistrand…

- Datele furnizate de Institutul Național de Statistica arata ca exporturile județului Bacau au inregistrat o scadere in luna noiembrie 2023, comparativ cu aceeași perioada din anul anterior. Cu toate acestea, importurile au inregistrat o creștere semnificativa, accentuand deficitul balanței comerciale.…

- ”In luna februarie 2024, s-au eliberat 2.556 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 39,7%, fata de luna ianuarie 2024 si in scadere cu 0,6%, fata de luna februarie 2023. In perioada 1.I – 29.II.2024, s-au eliberat 4.385 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale,…