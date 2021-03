Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme noi au scazut in Romania cu aproape 40% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2020, conform datelor publicate, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Pe piata nationala, dupa ce, in ultimele patru…

- Aproape 13.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele doua luni ale anului in Romania, in scadere cu 39,5% fata de aceeasi perioada din 2020, in timp ce categoria automobilelor rulate a inregistrat un recul de 10,1%, pana la 64.741 de unitati, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut in Romania cu 26,04%, in ianuarie, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 847 de unitati, dar au scazut cu 45,6% raportat la decembrie 2020, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate…

- Inmatricularile de autovehicule inregistrate in Romania, in ianuarie, au crescut cu 46,8% pana la 7.625 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Vanzarile de masini noi in Romania au scazut cu 22,6% in 2020, fata de anul precedent, desi inmatricularile de autovehicule au inregistrat cresteri in ultimele patru luni ale anului. Datelor publicate, marti, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) arata și ca vanzarile de…

- Vanzarile de masini noi in Romania au scazut cu 22,6% in 2020, fata de anul precedent, desi inmatricularile de autovehicule au inregistrat cresteri in ultimele patru luni ale anului, iar comercializarea de autoturisme ecologice s-a majorat cu 103,5%, conform datelor publicate, marti, de Asociatia…

- Vanzarile de masini noi in Romania au scazut cu 22,6% in 2020, fata de anul precedent, desi inmatricularile de autovehicule au inregistrat cresteri in ultimele patru luni ale anului, iar comercializarea de autoturisme ecologice s-a majorat cu 103,5%, conform datelor publicate, marti, de Asociatia…

- Inmatricularile de mașini electrice au continuat sa creasca in Romania și pe parcursul lunii noiembrie, iar clasamentul a suferit cateva modificari interesante, potrivit celor mai recente date publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). In total, romanii au inmatriculat…