- Volumul comerțului cu amanuntul in zona euro a ramas neschimbat in aprilie fața de luna precedenta, potrivit raportului Eurostat publicat marți.Totodata, in Uniunea Europeana a crescut cu 0,1% in aceeași perioada. CITESTE SI Inflația ramane ridicata in zona euro - O noua majorare a dobanzii este…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…

- Intre 2019 și 2021, procentul de copii la risc de saracie și excluziune sociala a crescut in țara noastra cu peste doua procente: de la 39,1% la 41,5%, conform unui raport al organizației Salvați Copiii. Continuam sa avem o situație unica in Europa: aproape jumatate (45%) dintre mamele din UE cu varsta…

- Scaderea puterii de cumparare in țarile Uniunii Europene continua sa se reflecte in contractarea volumului realizat de comerțul cu amanuntul.Apetența pentru consum a europenilor este in continua scadere, iar cea mai mare depreciere poate fi observata in dreptul comerțului cu alimente.Deși…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform economedia.ro . Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de…

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in luna ianuarie…

