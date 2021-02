​Scădere cu 10% a schimburilor comerciale româno-germane Conform celor mai recente date publicate de Oficiului Federal de Statistica (Destatis), volumul schimburilor comerciale dintre Germania și România a scazut puternic, cu minus 10%, ca urmare a crizei Corona, au transmis luni dimineața reprezentanții AHK România, reprezentanța oficiala a economiei germane în țara noastra și totodata cea mai mare Camera de comerț bilaterala din România. Exporturile totale catre România au fost anul trecut în valoare de 15,8 miliarde EUR (minus 5,9%), importurile au însumat 13,5 miliarde EUR, cu 14,4% mai puțin decât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

