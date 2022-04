Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile futures la petrol au avut o scadere accentuata miercuri, dupa ce statele mari consumatoare ale combustibilului fosil au anunțat ca vor elibera țiței din rezerve pentru a contracara efectele ofertei limitate. La aceasta atenuare a prețului a contribuit și o minuta a bancii centrale americane…

- Preturile petrolului au inregistrat din nou pierderi masive, marti, coborand cu peste 6%, in contextul negocierilor dintre Rusia si Ucraina, o posibila incetinire a cererii in China si volumul mai mic al tranzactiilor inainte de majorarea asteptata a dobanzilor de catre Rezerva Federala, potrivit CNBC.…

- Invazia trupelor rusești pe teritoriul Ucrainei a dus la prabușirea rublei fața de dolar și euro și a provocat o creștere brusca a prețului petrolului și gazului. Deja la ora 7 dimineața, cursul dolarului a depașit 84 de ruble rusești, iar euro - 95 de ruble.

- India importa aproximativ 85% din necesarul de țiței și aproximativ jumatate din necesarul de gaze naturale. In timp ce țițeiul importat este transformat in combustibili precum benzina și motorina, gazul este folosit ca GNC in automobile și combustibil in fabrici. Intr-o declarație, Moody’s a precizat…

- Prețul petrolului a atins, luni, cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani, din cauza posibilei invazii a Ucrainei de catre Rusia. Cotația țițeiului european (BRENT) a urcat luni dimineața pe piețele asiatice pana la 96,16 dolari/baril, cel mai mare nivel din septembrie 2014 pana acum. In același…

- Varianta Omicron a atacat brusc oamenii obișnuiți și investitorii, iar țițeiul a scazut cu 15% intr-o singura ședința. Astfel, riscul de fi impuse restricții suplimentare, similare cu cele de la primul lockdown, a afectat dorința de cumparare a investitorilor. Daca vaccinurile actuale se dovedesc a…

- Preturile petrolului, care au crescut cu 50% in 2021, vor urca si mai mult in acest an, prevad analistii, spunand ca lipsa capacitatii de productie si investitiile limitate in sector ar putea ridica pretul titeiului la peste 100 de dolari pe baril, transmite Reuters. Desi varianta de coronavirus…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi seara, la Antena 3, despre situația energetica a Romaniei, și a precizat ca deși țara noastra este unul din marii producatori de gaze naturale, este dependenta de gazul rusesc. Virgil Popescu a spus ca, chiar daca suntem al doilea mare producator de…