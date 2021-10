Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 26 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.194.106 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 821 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.098.154 de pacienți au fost…

- Peste trei sferturi din cazurile confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 din saptamana 13-19 septembrie au fost la persoane nevaccinate, in timp ce 91,5- din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul anti-COVID, releva raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava s-au inregistrat 136 de cazuri noi de coronavirus. Numarul este in scadere fața de ziua de vineri, cand la nivelul județului s-au raportat 176 de imbolnaviri. De la inceputul pandemiei și pana in momentul de fața numarul de cazuri de Covid din județ a ajuns…

- Pana astazi, 14 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.126.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.068.122 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.929 de cazuri…

- Organizatorii Jocurilor Paralimpice 2020 au anunțat, joi, primul caz de Covid-19 înregistrat în Satul Sportivilor de la Tokyo, cu cinci zile înaintea deschiderii competitiei, în timp ce Japonia se confrunta cu un numar record de infectari, informeaza AFP.Persoana respectiva…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 16 august, la 1.087.509. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent bilanț arata 286 de noi imbolnaviri cu…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.081.875. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Ultimul bilanț a adus 102 cazuri noi, depistate in 27.164 de teste. Este cel mai…

- Guvernul japonez a confirmat, joi, intentia de a introduce o noua stare de urgenta sanitara pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Competitia urmeaza sa inceapa peste doua saptamani. “Numarul de noi cazuri continua sa creasca “, a precizat ministrul japonez responsabil cu pandemia de Covid-19.…