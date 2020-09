Scădere a numărului de turişti pe litoral faţă de anul trecut, conform unui studiu Tour-operatorii de pe litoralul romanesc incep sa faca bilantul unui sezon estival dificil, in conditiile crizei aduse de pandemia COVID-19. O imagine este oferita de un studiu prezentat luni, care arata o scadere cu 30 de procente a numarului de turisti, chiar si dupa recuperarea inregistrata in august, cand litoralul a fost luat cu asalt de romani. Si o premiera pentru sezonul viitor: asigurarea vacantelor pentru COVID-19, cu posibilitatea recuperarii integrale a banilor in caz de infectare. Principala provocare agentiilor de turism si a hotelierilor in acest sezon estival a fost sa gestioneze… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

