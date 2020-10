Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de cazuri noi de coronavirus. Daca la raportarea de luni au fost 18 cazuri, astazi sunt nu mai puțin de 90 de imbolnaviri noi cu noul Covid-19. Numarul total a cazurilor de coronavirus din județul Suceava…

- In ultimele șapte zile, numarul de cazuri active de infectare cu SARS-COV-2, in județul Alba, a fost constant și intr-un ritm ascendent, pana in aceasta zi, cand s-au inregistrat 57 de pacienți vindecați. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 1933 de persoane confirmate pozitiv,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 38 de cazuri noi de coronavirus, in scadere fața de cifra raportata miercuri, cand au fost 75 de imbolnaviri. Pana in momentul de fața in județul Suceava sunt un total de 6.602 de cazuri de Covid-19.…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5287 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 6 persoane…

- Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Suceava, din cele 114 de unitați administrativ teritoriale din județ 27 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 25 au cate un caz in evoluție, 40 au sub cinci cazuri in evoluție, 11 au sub zece cazuri in evoluție iar 11 au peste zece cazuri…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de cazuri noi de Covid-19. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de luni și pana marți, in județ au fost 53 de imbolnaviri noi de coronavirus. In cursul zilei de luni in județ au fost 22 de cazuri…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o scadere semnificativa a cazurilor noi de coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, la joi pana vineri au fost doar 13 cazuri noi de imbolnaviri cu noul Covid-19. La raportarea de joi au fost 42 de cazuri noi. Pana in momentul…