Scădere a acţiunilor producătorilor de semiconductori, pe fondul tensiunilor sporite dintre SUA şi China legate de Taiwan China considera ca vizita lui Pelosi, un critic de lunga durata al Beijingului, trimite un semnal incurajator sustinatorilor independentei din Taiwan si a avertizat in mod repetat impotriva acesteia. Taiwanul gazduieste cel mai mare producator de semiconductori din lume pe baza de contract, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) si un alt producator important, United Microelectronics (UMC). Actiunile celor doua companii au scazut cu 2,4%, respectiv 3%. Actiunile taiwaneze au coborat cu 1,6%, marcand cea mai mare scadere procentuala din ultimele trei saptamani, in timp ce actiunile chineze au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

