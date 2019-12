Scade "sporul pentru condiții vătămătoare" pentru mulți bugetari Sporul pe care îl primesc angajații din sectorul bugetar pentru &"condiții vatamatoare&" a fost regândit, potrivit declarațiilor lui Ionel Danca, șeful cancelariei primului ministru. HotNews.ro a scris despre idee în aceasta dimineața. Guvernul urmeaza ca pe acest proiect sa-și asume raspunderea în Parlament.



Astfel, personalul bugetar poate primi un spor de 25% din salariul minim brut pe țara.



&"Argumentul care a stat la baza prevederii are în vedere eliminarea discriminarilor produse în mod artificial între diferite categorii de angajați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Material de opinie de Raluca Bontaș, Partener Global Employer Services, Deloitte Romania Eliminarea supraimpozitarii contractelor cu norma redusa de munca (part-time),care va intra in vigoare de la1 ianuarie 2020, reprezinta o revenire la normalitate dupa mai bine de doi ani in care acestea au fost,…

- Eliminarea supraimpozitarii contractelor cu norma redusa de munca (part-time), care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2020, reprezinta o revenire la normalitate dupa mai bine de doi ani in care acestea au fost, succesiv, afectate de masurile fiscale pe care le-am putea evalua ca fiind disproportionate.…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul…

- ​Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, ca Guvernul va îngheta valoarea punctului de amenda pentru anul viitor, însa modul de calcul, care este raportat la salariul minim pe economie, trebuie schimbat, deoarece nu este o solutie care sa se poata aplica.„Am luat decizia sa facem…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru a fost chemata, marți, la discuții in Comisia pentru munca a Camerei Deputaților, pe tema majorarii salariului minim și a Pilonului II de pensii, a declarat, pentru MEDIAFAX, președintele forului legislativ, deputatul PSD Adrian Solomon.Reuniunea Comisiei…

- DECIZIE… Guvernul a decis majorarea salariului minim cu aproximativ 100 de lei, o cifra care aduce izbitor cu valoarea anuntata de Nicolae Ceausescu, inainte de caderea guvernarii comuniste. Dincolo de aceasta cifra, de 100 de lei, trebuie sa spunem ca valoarea salariului minim va ajunge la 2.262 lei.…

- ​Ministerul Energiei vrea sa salveze Complexul Energetic Oltenia, un colos ajuns în situație financiara extrem de grava, prin impunerea unei fuziuni prin absorbție de catre profitabila Hidroelectrica, potrivit unui document obținut de HotNews.ro. Acest lucru ar însemna ca tot profitul Hidroelectrica…