Stiri pe aceeasi tema

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, continua sa scada in Timișoara, insa este in continuare ridicat, peste media pe județ. In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 7,33; Lugoj – 6,00;…

- Creștere nesemnificativa a ratei de infectare in Timișoara de la 7,41 la 7,42. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 6,94; Faget – 3,37; Gataia -4,94 ; Jimbolia- 5,59; Recaș – 3,87; Sannicolau Mare -6,04; Becicherecu Mic -5,04; Biled – 3,86; Birda…

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,41; Lugoj – 6,85; Faget – 3,24; Gataia -5,24 ; Jimbolia- 5,89; .... The post Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara, in ușoara scadere. Care sunt localitațile cele mai afectate…

- Autoritațile au anunțat ca fac o analiza privind necesitatea carantinarii municipiilor Timișoara și Lugoj, insa, in ultimele 24 de ore in cele doua localitați rata de infectare cu noul coronavirus a scazut, de la 8,03 la 7,72 cazuri/1.000 de locuitori in Timișoara și de la 7,17 la 7,05 cazuri/1.000…

- Prefectura Timiș a actualizat lista cu localitațile din județ in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori a depașit 3, respectiv 1,5. Astfel, in aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara…

- Rata de infectare a crescut la 7,32 la mia de locuitori in Timișoara, iar 54 de localitați din județul Timiș au depașit indicele de infectare 3/1000 locuitori. Sunt mai mult de jumatate din ele. E deja carantina in 18 localitați din județ, dar la Timișoara nu se analizeaza aceasta masura. Potrivit Prefecturii…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in județ, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 332 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.918 teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara –173, Lugoj – 4, Buziaș – 5, Ciacova – 1, Deta – 1, Faget – 1, Jimbolia – […]…

- Mai bine de jumatate dintre testele de coronavirus facute in Timiș in ultimele 24 de ore au fost pozitive, Prefectura Timiș raportand 183 de cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 349 de teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara – 109, Lugoj – 2,…