Scade rata de infectare din Capitală: A doua zi la rând când indicele este sub 3 la mia de locuitori Rata de infectare din Capitala este din nou in scadere. Pentru a doua zi la rand, acest indice este de sub 3 la mia de locuitori. Sambata, indicele de infectare a coborat la 2,86 la mia de locuitori, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. De luni ar urma sa fie relaxate mai multe restricții. In prima faza, ar putea fi redeschise cinematografele, teatrele, restaurantele și cafenele, la 30 % din capacitate. Conform datelor publicate de DSP București, rata de infectare in Capitala a ajuns sambata, la ora 10.00, la 2,86. Vineri incidența a coborat prima data sub 3 in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

