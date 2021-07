Stiri pe aceeasi tema

- Programat sa inceapa, inițial, in luna mai, recensamantul populației și locuințelor a fost decalat pentru la anul. Amanarea a fost determinata de pandemia de Sars-Cov-2 care a presupus prelungirea succesiva a starii de alerta. Recensamantul populației și locuințelor se va desfașura in perioada februarie…

- Ministerul Dezvoltarii vrea sa reduca prețurile de vanzare ale locuințelor ANL și a inițiat o modificare legislativa. pusa in dezbatere publica. Este vorba de o ordonanța de urgența care modifica legea ANL, stabilind ca prețul de vanzare a locuințelor pornește nu de la costul construirii unui nou imobil,…

- Potrivit noii legi, prețul de vanzare a locuințelor va porni nu de la costul construirii unui nou imobil, ci de la costul de construcție imobilului in cauza, redusa cu amortizarea, chiria platita, cu o pondere conforma gradului de indice al localitaților.Ministrul a precizat ca prețul locuințelor din…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, anunta ca a fost gasita o solutie pentru a readuce pretul de vanzare a locuintelor ANL destinate tinerilor la o valoare similara celei din 2019. "Preturile de vanzare si chirie a locuintelor ANL destinate tinerilor au fost marite semnificativ, in unele cazuri dublate,…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, anunța ca a gasit o soluție pentru a reduce prețul de vanzare al locuințelor ANL la o valoare similara celei din 2019. „Prețurile de vanzare și chirie ale locuințelor ANL destinate tinerilor au fost marite semnificativ, in unele cazuri dublate, in anul…

- Anul acesta Evaluarile Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se susțin cu prezența fizica, potrivit regulilor in vigoare, in perioada 12-28 mai 2021. Asta prevede noul Calendar publicat in Monitorul Oficial. Noutatea este reprogramarea Evaluarii Naționale pentru clasa a II-a pentru finalul…

- O patrula mixta, formata din politist si jandarm au depistat in flagrant delict un barbat, de 44 de ani, din Bacau, in timp ce oferea spre vanzare, in Piata Centrala din localitate, parfumuri avand marca similara cu o marca inregistrata. Bunurile au fost ridicate in vederea indisponibilizarii. In cauza…

- Gustul autentic de odinioara al produselor BIO din gospodariile țaranești de pe Valea Muntelui poate fi savurat de acum și in Bacau, odata cu deschiderea, pe strada Mihai Viteazul nr. 3, a magazinului Degustarium. In galantarele magazinului sunt diferite sortimente de branza și produse lactate (caș…