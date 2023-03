Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters. Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,27 dolari, sau cu 3,04%, la 72,43 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 2,13 dolari sau cu 3,1%, la 66,22 dolari pe baril. In timpul tranzactiilor, ambele benchmark-uri au scazut cu peste 3 dolari pe baril.…

- Caderea bancii americane Silicon Valley Bank a produs o puternica unda de șoc pe piețele bursiere din SUA și din Europa, fiind cap de afiș in toata presa europeana. Bundesbank a anunțat o intalnire de criza pentru a analiza impactul, in vreme ce Banca Centrala Europeana nu a luat nicio decizie de acest…

- Doua mari banci americane s-au prabușit in nici o saptamana. PUTEREA a stat de vorba cu cei mai importanți analiști economici, dar și cu oficialii BNR, pentru a vedea cum va influența eșecul bancilor americane economia romaneasca. Daca unii sunt mai rezervați, unii analiști se tem ca va urma o criza…

- In ultima perioada au existat tot mai multe scumpiri, iar carburantul nu a fost lasat deoparte. Prețul sau a crescut in aceasta dimineața cu 4 bani pe litru, conform liderului de piața, Petrom.

- Pretul carburantilor a explodat in Ungaria, dupa ce guvernul de la Budapesta a eliminat plafonul de pret in luna decembrie si a majorat accizele la combustibili, astfel ca multi automobilisti ungari au inceput sa treaca granita in Slovacia sau Romania pentru a face plinul la

- Daca romanii au inceput anul cu optimism, acum prețurile la pompa au inceput, din nou, sa explodeze.In Capitala, de exemplu, prețul unui litru de benzina costa intre 6,43 și 6,54 lei, in timp ce un litru de motorina standard ajunge sa coste pana la 7 lei și 71 de bani.Iar printre cele mai scumpe benzinarii…

- „Compensarea preturilor la carburanti sa se acorde doar benzinariilor romanesti!Pretul carburantilor trebuie sa fie compensat pe mai departe, indiferent ca acesta a scazut. Daca Guvernul Ciuca vrea sa faca economii de la acordarea compensatiilor, atunci are la indemana o solutie simpla: acordarea compensatiei…