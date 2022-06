Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii vor fi obligați sa furnizeze, in scris, mai multe informații decat in prezent despre raporturile de munca sau sa scada perioada de proba a angajaților, conform unor modificari la Codul muncii, anunțate de ministrul Marius Budai. Ministrul Muncii a explicat, la Digi24, ca este vorba despre…

- Romanii vor putea sa se autorecenzeze pana in data de 27 mai 2022, in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor, dupa ce perioada a fost prelungita. Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a anunțat, vineri, ca perioada a fost prelungita in urma interesului crescut pentru…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima ar putea crește pana la 2.500 de lei. Asta ar insemna o dublare a pensiei minime existente care ar fi posibila odata cu implementarea noii legi a pensiilor. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia zilei de 1 Mai, marcata in acest an, de efectele razboiului din Ucraina. „Asistam cu toții la distrugerea a zeci, sute de mii de locuri de munca, de intreprinderi și de vieți,” a transmis Marius Budai intr-un mesaj postat pe contul…

- Angajații companiilor romanesti, care au avut relatii comerciale cu Federatia Rusa si sunt afectate de sanctiunile internationale impuse acestei tari, vor beneficia de somaj tehnic. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca actul normativ vine in sprijinul cetatenilor…

- Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) ne arata ca vremea din aceasta saptamana se anunța capricioasa, cu temperaturi minime care se vor situa in jurul valorii de -10 grade. In schimb, saptamana viitoare va fi caracterizata de o incalzire treptata. In Banat, vremea va continua sa se…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta poate ramane sa lucreze in domeniul in care a activat. Deputatul Dan Constantin Șlincu a transmis ca este vizat de acest proiect de lege personalul din sistemul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, joi, ca trimite Inspecția Muncii la benzinarii, pentru a vedea daca sunt respectate și normelor de sanatate și securitate in munca. ”Ca urmare a situației inregistrate in unele benzinarii, Inspecția Muncii din subordinea Ministerului Muncii și Solidaritații…