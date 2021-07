Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 703 vaccinuri: 12 Moderna, 12 AstraZeneca, 229 Johnson&Johnson și 450 Pfizer Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat șapte vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-a administrat un numar de 21 vaccinuri. De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 717 vaccinuri: 20 Moderna, 26 AstraZeneca, 275 Johnson&Johnson și 396 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat trei vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare au fost administrate 31 de vaccinuri. De…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 949 de vaccinuri: 12 Moderna, 49 AstraZeneca, 283 Johnson&Johnson și 605 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un singur vaccin, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare au fost administrate 50 de vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 985 de vaccinuri: 27 Moderna, 23 AstraZeneca, 250 Johnson&Johnson și 685 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 nu s-a administrat niciun vaccin, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 35 de vaccinuri. De…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.184 de vaccinuri: 19 Moderna, 51 AstraZeneca, 276 Johnson&Johnson și 838 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 86 de vaccinuri. De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.193 de vaccinuri: 20 Moderna, 42 AstraZeneca, 372 Johnson&Johnson și 759 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat patru vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a alte 98 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.320 vaccinuri dintre care: 774 – Pfizer; 39 – Moderna; 102 – AstraZeneca; 405 – Johnson&Johnson. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat zero vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-a administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.363 vaccinuri: 63 Moderna, 485 AstraZeneca, 115 Johnson&Johnson și 700 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 20 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 300 de vaccinuri. De asemenea,…