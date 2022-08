Scade numărul pacienților COVID internați în spitalele din Timiș Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 195 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 682 de teste efectuate (din care 546 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș, 30 au varsta sub […] Articolul Scade numarul pacienților COVID internați in spitalele din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 141 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 341 de teste efectuate (din care 315 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate peste 4.600 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 14 au decedat. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 4.689 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.171 mai multe fața de ziua anterioara. 905 din cazurile…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 4.600 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 14 au decedat. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.689 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 1.171 mai multe fața de ziua anterioara. 905 din cazurile noi din…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 387 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 899 teste efectuate (din care 716 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Peste 9.000 de noi cazuri COVID și 41 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus sunt raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.590 mai puține fața de ziua anterioara.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.696 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 6.494 mai multe fața de ziua anterioara, anunța Ministerul Sanatații. 2.493 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 350 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 942 teste efectuate (din care 727 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate șase cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 198 teste efectuate (din care 149 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…