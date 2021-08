Stiri pe aceeasi tema

- In județul Suceava s-au raportat 13 cazuri noi de coronavirus, cu 2 in minus fața de ziua anterioara, dupa ce au fost facute 856 de teste. Sunt 82 de cazuri active, intre care 16 la Suceava, 12 la Ipotești, 8 la Falticeni, 5 la Radauți, doua la Vatra Dornei și unul la Cimpulung. 88 de […] The post Numarul…

- Cele mai multe cazuri noi confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 43 si 21 in Cluj, 13 in Timis, 11 in Iasi, a informat, sambata, Grupul de Comunicare...

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Covid-19: Apar cazuri noi in localitațile care aveau incidența zero. Situația din județ, astazi, 19 iulie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimele date inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: 73 de noi cazuri de infectare și 80 persoane internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 73 de cazuri noi de coronavirus și șase decese. Au fost raportate, marți, și 288 de decerse…

- In județul Suceava nu s-a mai raportat nici un caz nou de SARS-CoV-2, dupa ce au fost efectuate 350 de teste. Sunt 69 de cazuri active, cu 11 mai puține fața de statistica anterioara. Incidența cumulata s-a diminuat de la 0,12 la 0,11 la mia de locuitori. Cu 20 de cazuri in evoluție, in municipiul […]…

- Numarul bolnavilor cu COVID internati in spitalele din judet a scazut la aproape jumatate, sambata, fata de ziua precedenta, iar in ultimele 24 de ore au fost confirmate doar 10 cazuri pe judet, fara niciun deces, potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis. Au ramas internati 73 de bolnavi…

- Prefectura Suceava a transmis ca numarul localitaților din județ in care nu sunt bolnavi Covid a crescut, astazi, la 62, din totalul de 114 de unitați administrativ teritoriale. La informarea oficiala de ieri in județ erau 60 de localitați care nu inregistreaza cazuri de coronavirus. Potrivit ...

- Prefectura Suceava a transmis ca o singura localitate din județ se afla in scenariul roșu, cu o rata de infectare mai mare de trei cazuri la mia de locuitori. Este vorba de comuna Șaru Dornei, unde rata de infectare raportata astazi este de 3,33 cazuri de Covid la mia de locuitori. In județ mai ...