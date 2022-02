Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga țara figureaza ca zona roșie a infectarilor cu noul coronavirus Mehedintiul, singurul județ care mai era ieri sun pragul de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, l-a depașit, astfel ca în prezent întreaga țara figureaza ca zona roșie. Clujul continua sa aiba cea mai mare…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 512 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate insa doar 2.117 teste, dintre care 803 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 271 cazuri. In Timis, 323 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 22 la ATI. In ultimele…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat vineri, 21 ianuarie, ca la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” sa fie suspendate cursurile fața in fața, timp de zece zile, ca urmare a numarului mare de infecții Covid-19.

- Au fost confirmate, la nivel national, 775 de cazuri noi cu virusul SARS CoV 2. La Constanta, alte 19 persoane au fost confirmate pozitiv. Pana astazi, 23 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.801.081 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 10.815…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 57 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.734 teste efectuate (din care 896 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (27). Din totalul persoanelor identificate…

- Pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.786.839 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, de la debutul pandemiei. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe In ultimele 24 de ore au fost…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 97 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 630 teste efectuate (din care 237 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (50). Din totalul persoanelor identificate…

- Pana astazi, 29 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.778.045 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.292sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.683.204 pacienți au fost declarați…