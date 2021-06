Scade numărul infectărilor Covid 19 la nivel național In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost doar 53 de cazuri noi de COVID-19 și s-au inregistrat doua decese. Alte 16 decese anterioare au fost raportate duminica, acestea fiind produse in noiembrie, decembrie 2020 și aprilie 2021, in Ialomița și Argeș. Pana duminica, au fost confirmate 1.080.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 1.045.122 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 53 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. De la debutul pandemiei, in Romania, au murit 32.326 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

