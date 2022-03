Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din subordinea Ministerului Apararii Naționale sunt pregatite pentru a oferi ingrijiri militarilor și civililor raniți din Ucraina. Spitalul Militar din Timișoara este pus la punct și pregatit sa acorde asistența medicala și psihologica raniților.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 771 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.120 teste efectuate (din care 2.201 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (444), Lugoj (41), Giroc 36) și Dumbravița…

- Comunicat de presa 18.02.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 771 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR…

- Comunicat 13.02.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 586 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI…

- Comunicat 13.02.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 586 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI…

- Județul Timiș: trei noi focare de COVID-19 identificate in unitati medicale Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png Trei noi focare de COVID-19 au fost identificate astazi în unitati medicale din Timis: este vorba de doua sectii ale Spitalului Judetean…

- In 19 decembrie 1989, Timisoara arata ca pe timp de razboi: magazine arse, patrule pe strazi, convorbiri telefonice intrerupte. Oricine era gasit pe strazi era arestat. Spitalele erau tot mai aglomerate, iar penitenciarele din judet preluau arestatii de pe strazi. Familiile ii cautau pe cei disparuti…

- Rata de infectare la nivelul judetului Timis continua sa scada in aceasta perioada, in ciuda amenintarii noii variante de coronavirus. Astfel, autoritatile au informat ca in ultimele 24 de ore au fost identificate doar 47 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 in Timis din 2135 teste efectuate (dintre…