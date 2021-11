Scade numărul de infectări cu SARS-COV-2, dar rămâne ridicat numărul de decese şi de internaţi în stare gravă 8.057 cazuri noi de coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, in ușoara continua scadere fața de saptamanile anterioare, dar și pe fondul continuarii scaderii numarului de teste. In intervalul 05.11.2021 (10:00) – 06.11.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 395 de decese (193 barbați și 202 femei), din care 5 anterioare ... The post Scade numarul de infectari cu SARS-COV-2, dar ramane ridicat numarul de decese si de internati in stare grava appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

