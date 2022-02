Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Iasi a remis presei un document din care se poate observa rata de pozitivare 2021 comparativ cu 2022. De exemplu, in 30 ianuarie 2021 au fost efectuate 33.597 de teste si au fost descoperite 2.668 de cazuri, iar in 30 ianuarie 2022 cu fost efectuare 59.234 de cazuri si s-au descoperit 19.668…

- Autoritațile au confirmat miercuri, 26 ianuarie, 34.255 de noi cazuri de infectare depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 94 decese. Buletinul complet va fi comunicat la ora 13.00.Romania a atins miercuri cel mai mare numar de noi infectari COVID depistate in 24 de ore - 34.255…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a estimat, duminica, referitor la varful celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ca ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El arata ca, desi rata de transmisibilitate a virusului SARS-CoV-2…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a estimat, duminica, referitor la varful celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ca ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El arata ca, desi rata de transmisibilitate a virusului SARS-CoV-2…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 14.088 de noi infectari cu COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica, in bilanțul provizoriu transmis duminica, 23 ianuariee. De asemenea, au fost raportate 22 decese. Nu au fost raportate decese anterioare. Mai multe informații, in jurul orei 13.00,…

- Prelungirea starii de alerta va fi prelungita de catre guvern din 9 decembrie din cauza pandemiei de COVID-19. Totodata, vor fi relaxate unele restricții, in contextul scaderii infecțiilor și a sarbatorilor...

- LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE CORNATELU 1326 7 5.28 VISINESTI 1714 6 3.5 DOICESTI 4698 15 3.19 MOTAIENI Post-ul In 14 localitați din județ nu se mai inregistreaza cazuri Covid-19. Astazi, Guvernul decide relaxarea restricțiilor…

- Autoritațile au anunțat duminica 233 de decese COVID, dintre care zece anterioare. In ultimele 24 de ore au fost confirmate și 3.021 de cazuri de infectare. Numarul testelor și celelalte detalii vor fi comunicate in buletinul de la ora 13.00.Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica 233 de…