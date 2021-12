Scade numărul cazurilor de COVID-19. 598, raportate în ultimele 24 de ore ​​598 cazuri de COVID-19 și 29 de decese, dintre care 2 anterioare, au fost raportate sambata in Romania, potrivit datelor parțiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Se inregistreaza astfel o scadere fața de ziua precedenta in care au fost inregistrate 717 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 și 44 de decese dintre care 2 […] The post Scade numarul cazurilor de COVID-19. 598, raportate in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

