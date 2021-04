Scade interesul românilor pentru vaccinare. Florin Cîțu: Trebuie să eliminăm vocile antivaccinare Pentru prima oara de la demararea campaniei de vaccinare, numarul de locuri disponibile este mai mare decat cel al persoanelor inscrise. Romanii au din ce in ce mai puțina incredere in vaccin, iar interesul a scazut brusc, o data cu scandalul generat de declarațiile ministrului remaniat Vlad Voiculescu. Romanii fie se retrag de pe platforma […] The post Scade interesul romanilor pentru vaccinare. Florin Cițu: Trebuie sa eliminam vocile antivaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

