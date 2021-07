Scade interesul: Mai puțin de 12.000 de vaccinați în 24 de ore Campania de vaccinare are rezultate tot mai slabe: mai puțin de 12.000 de persoane au ales sa se imunizeze in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), situația din ziua de 4 iulie, ora 17.00, este urmatoarea: 11.891 persoane in total, din care doar 5.745 cu prima doza. Cele mai multe opțiuni, peste 3.300, au fost pentru Pfizer. Mai puțin de 4.580.000 de persoane au fost pana in prezent imunizate cu ambele doze. The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

