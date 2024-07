Scade apetitul pentru celebrul fast food McDonald’s? Celebrul lanț McDonald’s a anunțat, luni, ca inregistreaza o scadere surprinzatoare a vanzarilor trimestriale, ca urmare a inflației ridicate, consumatorii optand, din cauza prețurilor ridicate, sa manance acasa, transmit agențiile de presa internaționale. In aceeași situație și din aceleași motive se afla mai multe lanțuri de tip fast food, printre care McDonald’s și Burger King. […] The post Scade apetitul pentru celebrul fast food McDonald’s? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hesburger, cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapida din Finlanda și țarile Baltice, a anunțat extindere pe piața din Romania, și dezvoltatorii companiei lucreaza, deja, la amenajarea unui fast-food, in Aeroportul Otopeni, in zona porților de imbarcare 23 – 40, au anunțat reprezentanții companiei.…

- Prețul aurului la nivel glabal și pe piețele interne au ramas ridicate, in semestrul unu 2024, cu o creștere de 16%, calculata de la inceputul anului, pana in prezent, informeaza Consiliul Mondial al Aurului (WGC). India, unul dintre cei mai mari consumatori de aur la nivel global, și cu o cerere masiva…

- Primaria Sectorului 5, sub conducerea primarului Cristian Popescu Piedone, a anunțat implementarea unor masuri speciale pentru a ajuta cetațenii sa faca fața temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Conform declarației oficiale, Primaria Sectorului 5 va distribui apa in spațiile publice aglomerate…

- București, 11 iulie 2024: Nordis Group anunța incasari record inregistrate la Nordis Hotel Mamaia, in perioada 4 – 8 iulie. Cel mai popular festival de muzica organizat in Constanța, a fost și anul acesta un magnet pentru turiști din intreaga lume, contribuind la gradul de ocupare in stațiunea Mamaia.…

- Apetitul romanilor pentru junk-food, fast-food, nu a ramas neobservat de marile lanțuri internaționale de restaurante, dupa succesul local al McDonald și KFC, care i-au inspirat pe investitori. Marele lanț de restaurante fast-food Wendy’s a anunțat planurile de a intra in Romania și are in strategie…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor Constanta au dat o amenda de 10.000 de lei unui restaurant McDonald`s din municipiu, unde au gasit murdarie, resturi alimentare pe jos si cosuri de gunoi fara capac. Totodata, ei au dispus suspendarea activitatii pana la remedierea deficientelor. Reprezentantii…

- Vești bune pentru turiști. Celebrul drum Transalpina se deschide pentru public, insa programul este unul bine stabilit. Mașinile nu vor avea acces la orice ora pe acest drum, ci doar intr-un anumit interval. De asemenea, este deschisa pentru public doar o anumita porțiune. Transalpina, direct disponibila…

- Celebrul actor Marcel Iureș și-a exprimat sprijinul pentru Liviu Negoița, candidatul Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL) la Primaria Sectorului 1 din București. Intr-o serie de materiale video postate pe contul de Facebook al candidatului Negoița, Marcel Iureș iși exprima susținerea pentru acesta,…