Stiri pe aceeasi tema

- Romanii s-au saturat sa cumpere toate rablele. Datele Institutului National de Statistica arata ca in ultimele luni numarul masinilor noi inmatriculate in tara noastra a crescut cu peste 5%.

- In conformitate cu tematica de control la nivel regional, aferenta operatorilor economici care iși desfașoara activitatea in mediu rural, in localitați situate la limita de județ, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj prin CJPC Cluj a desfașurat o acțiune…

- Romanii sunt cei mai saraci dintre europeni. Statistica arata ca douazeci de procente din populație se chinuie sa traiasca de pe o zi pe alta. 20% din populația Romaniei traiește la limita strictului necesar. Mai bine de trei sferturi din caștiguri se duc pe alimente și facturi. Saracia absoluta in…

- Domnul Dancu, ministrul Apararii (de bazaconiile lui), a spus ca romanii și-ar apara țara in caz de razboi. „Nu am nicio indoiala ca romanii ar proceda ca ucrainenii!” Pardon, dar eu n-am tupeu sa ma bag prin fața la Kaufland-ul de la Ruse! Bulgarii nu stau la discuții, intai ma bat și pe urma imi […]…

- 50 de magazine Auchan din toata țara au fost amendate cu 750.000 de lei pentru neregulile constatate, au anunțat, joi, reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Printre nereguli se numara comercializarea unor produse expirate, a unor legume și fructe cu mucegai, utilizarea…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Productia de grau din acest an este cu 15% – 18% mai mica fata de cea inregistrata in 2021, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, ceea ce inseamna ca recolta se ridica undeva la 8 milioane de tone. Petre Daea a mai spus ca cifrele exacte cu privire la nivelul producției le va furniza saptamana…