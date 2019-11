Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru romanii cu credite in lei. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,05%, cel mai mic nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Vineri, ROBOR la…

- Leul a avut miercuri o sedinta mai linistita si a reusit sa se aprecieze fata de principalele valute, Media monedei europene a revenit dupa trei sedinte consecutive sub pragul de 4,75 lei, ea coborand de la 4,7512 la 4,7499 lei. Transferurile s-au realizat in culoarul 4,748 – 4,752 lei, cele de la ora…

- Indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC) anunțat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) a urcat la 2,66%, astfel ca romanii cu imprumuturi vor trebui sa plateasca rate mai mari. Reamintim, IRCC a fost introdus cu scopul de a inlocui indicele ROBOR la formarea dobanzilor pentru…

- Indicele ROBOR la 3 luni a coborat usor miercuri, la 3,04% pe an, de la 3,05%, cotatia anuntata cu o zi in urma, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut se situa la 3,24% pe an. Indicele…

- La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut se situa la 3,24% pe an.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a stagnat la 3,13%, iar ROBOR la 9 luni a coborat la 3,17%, de la…

- La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in aceeasi zi a anului trecut, ROBOR la 3 luni era 3,24% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 3,14% pe an, de la 3,15%, iar ROBOR la 9 luni a coborat…

- La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in perioada similara a anului trecut, ROBOR la 3 luni era 3,25% pe an. Pe de alta parte, indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 3,15% pe an, de la 3,16%, iar…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,06%, potrivit datelor publicate, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a coborat la 3,15%, cel mai scazut nivel din iunie 2018.