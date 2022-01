Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul pasagerilor, Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” va practica tarife de parcare mult mai prietenoase, incepand cu data de 1 februarie 2022. Accesul in aeroport nu doar ca va fi rapid și facil, ca și pana acum, ci devine și mai convenabil. La fel și staționarea…

- Consilierii locali au aprobat tarifele pentru zona verde, aferente sistemului Timpark. Se mențin aceleași sume in zona centrala: 3 lei/ora de staționare daca plata se face prin voucher sau card bancar și 0,75 euro/ora de staționare, exclusiv TVA, prin SMS.

- Din acest an, de gratuitate la accesul la evenimentele derulate de Muzeul Național al Banatului nu vor mai beneficia decat preșcolarii și elevii, respectiv persoanele cu handicap. In ceea ce privește pensionarii, aceștia vor plati bilet intreg. Ca urmare a deciziei aprobate de aleși in Plenul Consiliului…

- Vesti bune pentru conducatorii auto, in special baimareni. Consilierii baimareni au aprobat preturile tichetelor si abonamentelor de parcare, aferente anului 2022, pentru utilizarea parcarilor publice cu plata, aflate pe teritoriul municipiului. Tarifele sunt aceleasi ca in 2021. Tichete de parcare…

- Consiliul Local Baia Mare a aprobat in sedinta de marti, 28 decembrie, pretul tichetelor si abonamentelor de parcare pentru anul 2022. eMaramures va prezinta tarifele pe care le va percepe Primaria Baia Mare de la soferii care parcheaza pe spatiul public. Source

- Taxele anuale pentru locul de parcare de reședința se modifica din 2022 in Sectorul 6 din București, acestea urmand sa fie de aproximativ 6-7 ori mai mari decat in 2021. Potrivit prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului București nr. 105/2021, aceasta se majoreaza incepand cu 1 ianuarie…

- Doua persoane fizice propun construirea unei unitați de invațamant și a unui centru multifuncțional in zona Dealul Zorilor, in proximatitatea cimitirului „Sf. Treime”, pe raza comunei Rediu, pe un teren cu o suprafața de peste 12.000 mp. Construcțiile vor ocupa 3.600 mp, aleile și carosabilul circa…

- Sezonul de schi in Munții Sebeșului incepe in 10 decembrie, dupa cum au anunțat reprezentanții Domeniului Schiabil Șureanu. Anunțul a fost facut dupa ce in ultima perioada in zona a nins consistent. Partiile, situate la o altitudine medie de peste 1.800 de metri, beneficiaza de zapada naturala și nu…