Scad tarifele la energie electrica? “Tarifele acestea umflate s-au dus catre clienti”

- "Mai multe companii au fost pagubite. Au participat si oameni din interiorul Electrica, deci intr-un fel s-au furat singuri. Am sanctionat si compania Electrica, intrucat au fost pagubiti clientii ei. Tarifele acestea umflate s-au dus catre clienti. Am sanctionat compania si, in premiera, vrem ca impreuna…

- O investigatie a Consiliului Concurentei indica faptul ca tarifele la electricitate ar trebui sa scada. S-a descoperit ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului…

- Premiera pentru țara noastra. Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, susține ca tarifele de energie electrica perceput consumatorilor vor scadea, pentru a se recupera din prejudiciul creat de cartelul distribuitorilor, care au practicat preturi exagerat de mari in ultimii...

- Investigatia derulata de Consiliul Concurentei, in urma careia Electrica SA a fost amendata pentru ca angajati ai sai au facilitat realizarea unui cartel pe piata contoarelor de masurare a energiei electrice, trebuie sa duca la scaderea tarifelor practicate de aceasta societate, astfel incat consumatorii…

- Peste un milion de familii si-au schimbat furnizorul de curent electric anul trecut. Unii clienti spun ca, desi in noile contracte le-au fost promise preturi mai mici, facturile au venit la fel sau chiar mai mari. Dintre cei 107 furnizori care-şi împart acum piaţa liberalizată de…

- Prim-ministrul Republicii Moldova Pavel Filip a convocat o ședința operativa cu responsabilii de gestionarea situației in țara, in contextul condițiilor climaterice de schimbarea brusca vremii. Oficialul a menționat importanța monitorizarii stricte a traseelor și drumurilor din țara, dar și recepționarea…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…