Stiri pe aceeasi tema

- "Mai multe companii au fost pagubite. Au participat si oameni din interiorul Electrica, deci intr-un fel s-au furat singuri. Am sanctionat si compania Electrica, intrucat au fost pagubiti clientii ei. Tarifele acestea umflate s-au dus catre clienti. Am sanctionat compania si, in premiera, vrem ca impreuna…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, 19 aprilie, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului…

- "Mai multe companii au fost pagubite. Au participat si oameni din interiorul Electrica, deci intr-un fel s-au furat singuri. Am sanctionat si compania Electrica, intrucat au fost pagubiti clientii ei. Tarifele acestea umflate s-au dus catre clienti. Am sanctionat compania si, in premiera, vrem ca impreuna…

- Tarifele de distributie a energiei electrice ar putea scadea in viitor, dupa ce consumatorii au fost efectati de faptul ca mai multe firme din sector s-au inteles in decursul anilor, ”au umflat” preturile si au trucat licitatiile, a declarat joi presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…

- "Mai multe companii au fost pagubite. Au participat si oameni din interiorul Electrica, deci intr-un fel s-au furat singuri. Am sanctionat si compania Electrica, intrucat au fost pagubiti clientii ei. Tarifele acestea umflate s-au dus catre clienti. Am sanctionat compania si, in premiera, vrem ca…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu. "Mai multe companii au fost păgubite.…