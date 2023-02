Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central turc Merih Demiral (24 de ani), fost coleg cu Cristiano Ronaldo (38) la Juventus, a dezvaluit ca portughezul l-a contactat dupa dezastrul natural din Turcia, unde au avut loc doua cutremure majore. Luni, 6 februarie, doua cutremure majore au zguduit Turcia și Siria. Primul, de 7,8 grade…

- Cutremurele ar putea declanșa mii de alunecari de teren in Turcia și Siria, avertizeaza un expert in pericole naturale, citat de Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cele doua seisme puternice care au zguduit luni, 6 februarie, sudul Turciei si nordul Siriei, și care au dus la prabusirea a zeci de cladiri, s-ar fi putut solda cu moartea a mii de copii in cele doua tari, a anunțat marți, 7 februarie, UNICEF, citata de Reuters.„Cutremurele care au lovit sudul Turciei…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat luni doliu national timp de sapte zile in Turcia, dupa cutremurele de 7,7 si 7,6 grade care au zguduit sudul tarii precum si Siria si al caror bilant comun provizoriu indica peste 2.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat doliu national timp de sapte zile in Turcia, dupa cutremurele de 7,7 si 7,6 grade care au zguduit sudul tarii precum si Siria si al caror bilant comun provizoriu indica peste 2.600 de morti, fiind cele mai puternice cutremure care au lovit cele doua…

- Dupa cutremurele din Turcia și Siria, care au avut loc in urma cu cateva ore, un mare campion al Turciei a facut un apel disparat catre populație. Imaginile cu Volkan Demirel, in lacrimi, au ajuns virale in intreaga lume. Declarațiile terifiante ale sportivului.

- Cutremurul care a avut loc luni dimineața in Turcia și s-a resimțit in Siria și Liban nu trebuie sa ii ingrijoreze pe romani. Mai ales ca luni dimineața un seism a avut loc și in Romania. Toata lumea se intreaba acum daca cutremurele din Romania au sau nu legatura cu seismul nimicitor din Turcia? Gheorghe…