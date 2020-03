Scad salariile din cauza coronavirusului! Zeci de mii de romani ar putea fi afectati. Multe companii se pregatesc de concedieri

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii cere o acțiune rapida a instituțiilor statului pentru a evita criza economica, dupa ce primele efecte ale raspandirii noului coronavirus incep sa se simta in anumite sectorae, in special pentru IMM-uri, anunța MEDIAFAX.Ca urmare a intensificarii…

- Stabilirea de niveluri diferite ale salariului minim brut pe tara Foto: Wikipedia.org Consiliul National al Întreprinderilor Mici si Mijlocii nu este de acord cu stabilirea de niveluri diferite ale salariului minim brut pe tara, în functie de studii sau alte criterii. Presedintele…

- Postul de televiziune Realitatea Plus a fost sanctionat, marti, de Consiliul National al Audiovizualului cu o amenda de 10.000 de lei, din cauza incalcarii legislatiei audiovizuale in domeniul informarii corecte a publicului prin vehicularea unor informatii referitoare la asa-zisa "luare in posesie…

- PNL a trimis, luni, o scrisoare Consiliului European în care precizeaza ca modificarile aduse legii electorala sunt necesare și vin ca urmare a mai multor nemulțumiri din partea societații. PNL solicita Consiliului sa nu alimenteze demersurile politice ale PSD prin sesizarea Comisiei de la Veneția,…

- Conform unui comunicat remis marți de Consiliul Național pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii din Romania catre AGERPRES, Liviu Rogojinaru va fi insarcinat cu controlul sectorului IMM-urilor. Rogojinaru, care are o experiența de peste 25 de ani in mediul de afaceri, a fost secretar general…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lanseaza un atac extrem de dur la adresa Guvernului PNL și a ministrului Muncii. Firea susține ca PNL iși dorește organizarea de alegeri anticipate pentru a nu crește pensiile și salariile in septembie.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe ninsorile…

- Guvernul a aprobat miercuri, prin hotarare, alocarea sumei necesare pentru plata integrala a salariilor aferente lunii noiembrie pentru angajatii inspectoratelor teritoriale de munca. „Echipa guvernamentala a gasit astazi solutia prin adoptarea unei hotarari de Guvern pentru ca salariatii inspectoratelor…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) organizeaza luni o conferinta de presa in cadrul careia unul din subiectele abordate va fi reprezentat de recomandarile mediului de afaceri pentru Bugetul de Stat pe anul 2020, potrivit unui comunicat al Consiliului.…