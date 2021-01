Scad ratele: ROBOR la 3 luni a ajuns la 1,85%, aproape jumatate fata de anul trecut Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 1,85% pe an, de la 1,91% pe an cat a fost ieri, si aproape la jumatate de cat era la inceputul anului 2019 (2,99%) sau 3,19% cat era in aceeasi perioada a a anului trecut, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).



Indicele ROBOP la 3 luni este cel in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila.



Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la 1,99%, de la 2,04%, cat era marti, iar ROBOR la 12 luni a scazut

Sursa articol si foto: business24.ro

