Scad prețurile locuințelor în 2023? Anul 2022 a fost perceput ca un an al scumpirilor pe piata rezidentiala, iar printre dificultatile imobiliare intalnite de cei aflati in cautarea unei locuinte, pe langa cresterile de pret, s-au regasit si ratele dobanzilor si tarifele la utilitati, scrie Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Prețul loc u ințelor in Romania a crescut, din 2010 in 2022, cu 20%, potrivit Eurostat. Pretul locuintelor din Uniunea Europeana a inregistrat o crestere de 49,2%, iar Romania a consemnat printre cele mai mici majorari de preturi din UE. Pretul mediu al unei locuinte in Romania a crescut, intre primul…

- In anul 2022, prețul locuințelor a cunoscut o creștere de 6%. Mai exact, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat. Prețurile locuințelor au fost influențate de mai mulți factori, printre care se numara și creșterea costului de construcție dar și…

- Cum arata noul model de inregistrare a contractului de inchiriere a locuințelor și de unde poate fi descarcat Proprietarii de locuințe vor trebui sa se conformeze unor noi modificari in 2023. Impozitul crește cu 40%, iar un nou model de declarație pentru inregistrarea contractului de inchiriere a fost…

- Tumultul continua pe piata imobiliara din Suedia. Preturile locuintelor din intreaga tara au scazut cu 17%. Analistii prevad noi scaderi in 2023, conform Mediafax. Scaderea preturilor locuintelor din Suedia a continuat nestingherita in ultima luna a anului, sugerand ca anul 2023 ar putea oferi putina…

- Preturile locuintelor au scazut in octombrie fata de luna anterioara, deoarece ratele mai mari ale dobanzilor ipotecare au continuat sa afecteze cererea de cumparare de locuinte, scrie The Wall Street Journal, citat de Ziarul Financiar.

- Piața imobiliara a trecut prin mai multe schimbari in ultimele luni. Dupa ce prețurile locuințelor au crescut substanțial, acum a venit timpul pentru o scadere, iar romanii ar putea sa profite de ea. Sunt reduceri chiar și de 10.000 de euro pentru apartamente.

- Apartamentele din Romania s-au scumpit foarte mult in ultimii ani, Ion Țiriac descriind aceasta evoluție ca fiind una „obscena” , iar, in contextul actual, cumparatorii se așteapta la o scadere consistenta a prețurilor, dar atat timp cat sunt romani...