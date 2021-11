Scad numărul infectărilor cu COVID-19 la Iași Incidența infectarilor cu COVID-19 in Iași se afla in scadere, in municipiu situandu-se acum la 11,43 la mia de locuitori. Totuși, ea este inca foarte ridicata, dupa cum se poate vedea, depașind limita critica de 10 la mie. Pe de alta parte, se poate spune ca se observa efectele restricțiilor, tocmai in aceasta scadere: daca ieri incidența la nivelul municipiului Iași a fost de 11,89, se poate vedea cum doar intr-o zi aceasta a scazut cu 0,46 la mie. Tendința de scadere sau de stagnare a numarului de cazuri este vizibila ala nivelul intregului județ. Dintre orașe, doar Pașcani face excepție de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

