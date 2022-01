Scad facturile românilor! Anunțul pe care l-au așteptat milioane de consumatori Facturile romanilor la electricitate și gaze vor scadea, dau asigurari autoritațile, dupa ce liderii coaliției au stabilit noile masuri de plafonare și compensare. Guvernul va adopta in ședința de miercuri un proiect de ordonanța de urgența prin care se va introduce obligativitatea refacerii facturilor intocmite intr-un mod eronat, neperceperea de penalitați și interzicerea debranșarii de […] The post Scad facturile romanilor! Anunțul pe care l-au așteptat milioane de consumatori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

