Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta vreme calda in urmatoarele zile. La munte sunt asteptate precipitatii mixte, in timp ce in zonele joase vor predomina ploile. In prima zi de Craciun sunt asteptate maxime de 15 grade Celsius. In prima zi de Craciun, vineri, 25 decembrie, vremea se va mentine deosebit de calda in…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 23 decembrie, vreme rece. Vor cadea ploi sub forma de lapovița in toate regiune țarii. Maximele zilei se vor incadra intre 0 și +5 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometre va cobori pana la -3 grade.

- Meteorologii prognozeaza pentru astazi lapovita si temperaturi de pina la 9 grade Celsius. La nord, in regiunea raionului Briceni vor fi temperaturi de 4 grade Celsius. La Balti vor fi 5 grade Celsius, iar la Dubasari cu un grad mai mult. La Chisinau se asteapta pina la 7 grade Celsius, iar la Leova…

- Luni, frigul va pune stapanire pe intreaga tara. La Soroca sunt anuntate minus cinci grade, iar la Briceni, minus patru. La Balti, Orhei, Tiraspol și Cahul temperaturile vor cobori pana la minus trei grade. La Leova și Comrat se așteapta minus doua grade Celsius.

- Deși pana acum luna noiembrie ne-a dus vreme cat de cat buna, acum ANM anunța o scadere drastica a temperaturilor pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, conform specialiștilor, termometrele vor arata și minus șase grade Celsius.

- CHIȘINAU, 31 oct – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a instituit un Cod Galben de vant puternic pentru duminica, 1 noiembrie. Meteorologii anunța ca vantul, din nord-vest, se va intensifica in rafale de pana la 15-18 metri pe secunda. Totodata, pe 1 noiembrie sunt așteptate…

- Meteorologii prognozeaza ca, azi, vremea se va raci in toata țara, iar la munte se anunța ninsori, iar maximele nu vor trece de 18 grade.Duminica, 18 octombrie, vremea se racește, dar in special in regiunile intracarpatice, unde sunt așteptate ploi, iar, in zona inalta de munte, se anunta ninsori. Vantul …

- Toamna incepe sa iși intre in drepturi, astfel ca meteorologii anunța ploi, ninsori și viscol pentru urmatoarea perioada. De asemenea, termometrele vor incepe sa arate cu pana la 12 grade Celsius im minus.