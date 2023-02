Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii continua sa scoata supraviețuitori dintre daramaturi, la aproape cinci zile de la cutremurele care s-au produs in sudul Turciei. Unii oameni, printre care mulți copii, au rezistat sub ruine mult peste perioada critica de 72 de ore, in care, spun experții, exista cele mai multe șanse sa fie…

- Un baiat de 17 ani a stat 94 de ore sub ruine, dupa cutremurul de luni din Turcia. A declarat ca a supraviețuit bandu-și urina, noteaza Mediafax. Salvare miraculoasa la 94 de ore de la cutremurul din districtul Șehitkamil, Gaziantep. Adnan Muhammet Korkut, in varsta de 17 ani, unul dintre cei prinși…

- Bilantul cutremurelor care au devastat Turcia si Siria a depasit 21.000 de morti, la aproape 100 de ore dupa primul si cel mai puternic seism, care a ingenuncheat doua tari si a mobilizat o lume. Cel puțin 78.124 de persoane au fost ranite in ambele țari, potrivit autoritaților. Cutremurul cu magnitudinea…

- Un bebelus de doar 20 de zile a fost scos in viața din ruinele unei case daramate de cutremurul de luni din Turcia. Momentan, nu se stie daca a mai supravietuit cineva din familia lui, informeaza Metro.co. Salvatorii au fost fotografiați ținandu-l in brațe pe baiețelul Kerem Agirtas, in timp ce cautau…

- Miercuri dimineața, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au gasit un adolescent de 16 ani, blocat de sub daramaturi. Aceștia au reușit sa salveze victima dupa 20 de ore de intervenție, transmite IGSU. La cateva ore dupa inceperea intervenției s-a inregistrat o noua…

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.700 si creste de la o ora la alta.

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.000 si creste de la o ora la alta.

- Bilanțul cutremurului din Turcia a ajuns la aproape 5000 de morți. In același timp, aproape 1.500 de persoane au murit in total in Siria. Mii de persoane au ramas fara adapost din cauza prabusirii a numeroase cladiri. Mii de oameni se afla probabil sub daramaturi și iși aștepta salvatorii. Dar cautarile…