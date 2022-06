Suprataxele care se aplica in prezent la depașirea volumului de consum rezonabil de date, voce și SMS-uri in roaming vor scadea de la 1 iulie 2022, cand intra in vigoare un nou Regulament UE privind roamingul. In plus, in sarcina operatorilor apar noi obligații de informare a utilizatorilor privind tarifele aplicate.