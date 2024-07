SC VITAL SA: Disfuncționalități în furnizarea apei potabile către utilizatori Societatea Vital S.A. anunța ca, incepand de astazi 15 iulie a.c., furnizeaza apa potabila la presiune redusa catre utilizatorii din : orașul Șomcuta Mare cu localitațile aparținatoare Buciumi, Valenii Șomcutei și Finteușul Mare, in intervalul orar 20.00 – 08.00. Programul de furnizare al apei potabile, catre utilizatorii din zona amintita mai sus, se va menține pana la reglementarea situației. orașul Ulmeni cu localitațile aparținatoare Tohat, Manau, Arduzel, Vicea și Țicau. Furnizarea apei cu presiune normala catre utilizatorii din zonele mai sus enumerate va fi reluata marți 16 iulie a.c.,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Disfuncționalitați in furnizarea apei potabile catre utilizatori Societatea Vital S.A. anunța ca, incepand de astazi 15 iulie a.c., furnizeaza apa potabila la presiune redusa catre utilizatorii din : orașul Șomcuta Mare cu localitațile aparținatoare Buciumi, Valenii Șomcutei și Finteușul Mare, in intervalul…

- Datorita consumului excesiv al apei potabile din rețeaua de distribuție, cantitatea de apa potabila stocata in rezervorul de inmagazinare din Șomcuta Mare a scazut drastic. Prin urmare, societatea Vital S.A. se afla in neplacuta situație de a intrerupe furnizarea apei pe timpul nopții in orașul Șomcuta…

- Datorita consumului excesiv al apei potabile din rețeaua de distribuție, cantitatea de apa potabila stocata in rezervorul de inmagazinare din Șomcuta Mare a scazut drastic. Prin urmare, societatea Vital S.A. se afla in neplacuta situație de a intrerupe furnizarea apei pe timpul nopții in orașul Șomcuta…

- Sistarea furnizarii apei potabile in municipiul Pitesti, pe strazile Grigoresti si Velisoara, in data de 4 iulie 2024! Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, cartier Gavana, in ziua de joi, 04.07.2024, intre orele 08:30 și 16:00, fiind afectati…

- S.C. VITAL S.A. – Agenția Șomcuta Mare face un apel catre utilizatori sa acorde mai multa atenție la modul in care folosesc apa potabila, pentru a nu crea intreruperi in sistemul de alimentare. Rețeaua de distribuție a fost dimensionata pentru a face fața doar consumului casnic, insa conform informațiilor…

- Se reduce programul de furnizare a apei potabile in trei localitati doljene, astfel incat sa poata asigura necesarul pentru uz casnic.Pana in acest moment a fost instituit program de furnizare a apei potabile in localitațile Șimnicu de Sus, Segarcea și Dabuleni, dupa cum urmeaza: Șimnicu de Sus: 5.00…

- Lucrarile de modernizare a infrastructurii stradale continua in comunitațile din Ulmeni, Minau, Someș Uileac, Arduzel, Vicea, Tohat și Țicau. „Am intreprins lucrari de modernizare drumurilor, astfel, in toamna trecuta, s-au asfaltat 5,5 km de drumuri, iar acum, eforturile se concentreaza pe alți 10…

- Va informam ca se va intrerupe furnizarea apei potabile in comuna Ocnița, in data de 26.03.2024, in intervalul orar 08:00-20:00, pentru lucrari de igienizare periodica la rezervorul de apa potabila. De la reluarea furnizarii apei in zona de aprovizionare afectata și pana la emiterea rezultatelor…