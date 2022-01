Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, liderul PNL, a anuntat, luni, 17 ianuarie, inaintea sedintei coalitiei de guvernare, care sunt cele doua propuneri ale liberalilor pentru consumatorul casnic si pentru IMM-uri, informeaza Agerpres.Florin Citu a precizat ca PNL propune intoarcerea la pretul reglementat…

- Excelența in afaceri premiata la Sebeș: 50 de firme au primit la sediul social diplome și felicitari, in aceasta perioada de sarbatoare Excelența in afaceri premiata la Sebeș: 50 de firme au primit la sediul social diplome și felicitari, in aceasta perioada de sarbatoare La inițiativa primarului Dorin…

- Directia Judeteana de Statistica Argeș organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata, a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, dupa cum urmeaza: – Expert II – post vacant contractual, pe perioada determinata (1 post) ((03.01.2022-30.11.2023): studii universitare…

- S.C.URBIS S.A. Baia Mare cu sediul in str. 8 Martie, nr.3 Baia Mare, incadreaza prin concurs, pe perioada nedeterminata: un conducator autobuz/troleibuz Depunerea documentelor necesare inscrierii se va face pana la data de 23.11.2021, ora 14:00, la sediul societatii. Concursul va avea loc…

- SC URBIS SA cu sediul in Baia Mare, str.8 Martie nr.3, organizeaza concurs in data de 16.11.2021 ora 09:00, in vederea incadrarii a 1(unui) post de operator curatenie pe perioada determinata (6 luni). Descarca de aici anuntul concursului si conditiile de participare

- Gomag, platforma de comerț online 100% romaneasca din Baia Mare, a caștigat premiul pentru „Cea mai buna sursa educaționala in eCommerce”. Gomag, platforma pentru creare magazine online, cu sediul in Baia Mare, a caștigat in data de 2 noiembrie un premiu foarte important. Comunitatea de eCommerce (comerț…

- Post scos la concurs la o gradinița din Baia Mare. Este vorba despre Gradinița cu Program Prelungit nr. 10 Baia Mare care organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post contractual vacant de Ingrijitor copii invațamant preșcolar. Daca ești interesat de acest post trebuie sa…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat marti, 25 octombrie, ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a trimis catre liderii partidelor parlamentare un document care reprezinta un armistitiu in baza caruia sa sustina guvernul minoritar PNL, pe o perioada determinata. Florin Citu a precizat ca PNL vine cu…