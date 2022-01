SC EDITURA FEVRODEST AGORA SRL anunţă finalizarea proiectului cu titlul CAPITAL DE LUCRU IANUARIE/14/2022 Anunt privind finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” SC EDITURA FEVRODEST AGORA SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”CAPITAL DE LUCRU”, proiect nr. RUE 13107 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 04.08.2021. Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea societatii EDITURA FEVRODEST AGORA… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

