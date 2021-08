Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) a inregistrat, in primul semestru al acestui an, un profit net de 385,393 milioane de lei, in crestere cu 12,3% comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit rezultatelor financiare ale companiei, publicate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).…

- OTP Bank Romania a inregistrat in prima jumatate a acestui an un profit consolidat dupa impozitare de 27 milioane lei, in crestere cu aproape 50% fata de primul semestru al anului trecut, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. "Pasii pe care ii facem cu hotarare in programul nostru de…

- BCR a inregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in primul semestru al acestui an, in crestere cu 38,5% fata de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) in perioada similara a anului trecut, in urma performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul…

- Banca Internationala de Investitii (International Investment Bank - IIB) anunta incheierea primului semestru al anului 2021 cu un profit net de 7,227 milioane euro, in crestere cu 45% fata de rezultatul financiar pentru anul 2020. Potrivit unui comunicat al bancii, volumul total al activelor a ajuns…

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare de 10,126 miliarde…

- Casa de licitatii Artmark a avut vanzari totale de 6,58 milioane de euro in primul semestru al anului, cel mai bine vandut lot fiind avionul Rombac 1-11, folosit pentru zborurile oficiale ale presedintilor Ion Iliescu si Traian Basescu. Potrivit unui comunicat al casei de licitatii, in prima jumatate…

- Platforma de recrutare eJobs Romania a inregistrat o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in crestere cu aproape 70% fata de anul trecut, informeaza Agerpres. "Inchidem primul semestru cu o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro, in crestere…

