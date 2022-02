S.C. CLEMON S.R.L. face inscrieri pentru cursul gratuit ONLINE de EXPERT FISCAL organizat in cadrul proiectului “Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest”, cod MySmis 135148. Iți doreșți un loc de munca mai bun? Iți doreșți un salariu lunar mai mare? Vrei sa iți imbunatațești competențele? Daca esti angajat, cu domiciliul in regiunea Nord-Vest, ai diploma de licența in domeniul economic sau juridic și ai peste 25 de ani, S.C. CLEMON S.R.L. vine in sprijinul tau și iți pune la dispoziție cursul gratuit de EXPERT FISCAL. Pentru…