Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta beneficiarilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte dintre consumatorii bransati la reteaua publica de alimentare cu apa potabila. In ultimele…

- Atenție la consumul de apa! Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta beneficiarilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte dintre consumatorii bransati la reteaua publica de alimentare…

- Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apa și canalizare in județul Prahova, reia apelul adresat abonaților din aria de operare, in special celor din mediul rural, de a utiliza resursele de apa potabila exclusiv pentru consumul personal, igiena sau alte activitați gospodarești,…

- Ințepaturile de capușe sunt sunt frecvente in aceasta perioada. Peste 100 de persoane au ajuns in ultimele luni la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti dupa ce au fost muscate de capuse, au anuntat, joi, reprezentantii unitatii medicale.

- Societatea VITAL S.A. face un apel catre utilizatorii serviciilor de alimentare cu apa potabila din orașul Tauții Magherauș; in sensul ca aceștia sunt sfatuiți sa acorde mai multa atenție modului in care utilizeaza apa potabila, mai ales in aceasta perioada. Astfel, S.C. VITAL S.A. recomanda sa se utilizeze…

- Se oprește apa potabila in Albota. Vezi programul și consumatorii afectați. Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca, in vederea imbunatatirii calitatii apei furnizate in comuna Albota, incepand de marti 18.05.2021, ora 8.00, pana miercuri 19.05.2021, ora 19.00, se vor executa lucrari de modernizare…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti este preocupata de furnizarea unor servicii de calitate si depune eforturi pentru indeplinirea cu succes a obiectivelor propuse. Astfel, in vederea eficientizarii activitatii si imbunatatirii relatiilor cu clientii sai, lucrarile de bransamente apa, racorduri canalizare…

- Agreare agenti economici pentru executia lucrarilor de bransamente apa, racorduri canalizare menajera si separari in retele aflate in administrarea SC Apa Canal 2000 SA Pitesti. Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti este preocupata de furnizarea unor servicii de calitate si depune eforturi pentru indeplinirea…