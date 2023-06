Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) trage miercuri un semnal de alarma asupra efectelor catastrofale ale dispersarii minelor antipersonal, luate de apa, in urma distrugerii Barajului Kahovka, in sudul Ucrainei, care pun in pericol atat populatia, cat si salvatorii, relateaza AFP. "Este catastrofal.…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Moscova si-a schimbat tactica in razboiul declansat impotriva Ucrainei, intrat deja in a 15-a luna, si a inceput sa vizeze in mod deliberat zone rezidentiale cu lovituri de rachete, potrivit guvernului de la Kiev, citat marti, 2 mai, de DPA și Agerpres . ”Nu exista nicio indoiala ca ei efectueaza atacuri…

- Fortele rusesti au folosit peste 1.200 de rachete si drone pentru a ataca sistemul energetic al Ucrainei, potrivit unui comunicat al companiei energetice ucrainene Ukrenergo, transmis in conditiile in care Ministerul britanic al Apararii a evaluat ca Rusia a esuat cel mai probabil in distrugerea…

- O drona care s-a dovedit a fi de jucarie și care poate fi cumparata cu 1.500 de ruble, circa 87 de lei, i-a alarmat pe locuitorii din Efremov, regiunea Tula, vestul Mosovei, și a declanșat intervenția Serviciului de Securitate Regionala, relateaza portalul local Tula Pressa Operațiunea s-a declanșat…

- Mitropolitul Pavlo al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) a comparut sambata in fata unei instante din Kiev, sub acuzatia de apologie a invaziei ruse in Ucraina si de instigare la disensiuni religioase, informeaza Reuters. Sedinta de judecata s-a incheiat printr-o amanare pentru luni, dupa ce ierarhul…

- Patriarhul Kirill al Moscovei, seful Bisericii Ortodoxe Ruse, i-a cerut sambata Papei Francisc si altor lideri religiosi sa convinga Ucraina sa opreasca represiunea impotriva unei aripi istorice a bisericii aliniate cu Rusia, informeaza Reuters. Printre numerosii lideri carora le este adresat apelul…