Sberbank a incetat sa efectueze, in special, transferuri de la persoane fizice catre alte banci in dolari americani, lire sterline, coroane daneze si suedeze, dolari canadieni, conform unui comunicat al institutiei bancare. De asemenea, persoanele fizice nu vor putea primi transferuri in aceste valute de la alte banci rusesti si straine catre un cont in Sberbank. Filialele Sberbank pot face transferuri catre alte banci atat din Rusia, cat si din strainatate, in ruble, euro, yeni, franci elvetieni, coroane norvegiene si dolari singaporezi. Transferurile in strainatate prin Sberbank Online sunt…