- Mai mulți oameni au fost raniți in orașul in timpul unor manifestații violente in Germania. Poliția din orașul Chemnitz, situat in estul țarii, incearca sa țina sub control protestele organizate de extremiștii care au pornit o ”vanatoare a strainilor”, dupa ce un barbat a fost injunghiat mortal de imigranți,…

- Un incident ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in orasul Chemnitz din landul Saxonia si care s-a soldat cu moartea unui cetatean german care ar fi fost angrenat intr-o disputa cu straini agita spiritele in Germania, unde prezenta refugiatilor continua sa nasca dezbateri aprinse.

- Extrema dreapta germana organizeaza luni, pentru a doua zi consecutiv, o manifestatie la Chemnitz, in estul tarii, in urma decesului unui barbat prin injunghiere intr-o altercatie presupusa cu cetateni straini, transmite AFP, potrivit Agerpres. Miscarea Pegida, anti-imigranti si anti-islam,…

- Un barbat de 24 de ani din judetul Gorj a ajuns la spital dupa ce a fost aruncat din tren. Totul s-a intamplat dupa ce intre victima si agresor a avut loc un schimb de replici. Cei doi se aflau in trenul care circula pe ruta Lugoj-Ilia, cand scandalul a degenerat. Oamenii legii sustin ca in apropiere…

- Totul s-ar fi intamplat ieri, in localitatea Zapodeni din judetul Vaslui, acolo unde cei doi copii, ambii in varsta de opt ani, s-au luat la cearta. La un moment dat, cei doi au inceput sa se imbranceasca si sa se bata, iar unul dintre ei l-a taiat pe celalalt la gat. Copilul ranit a ajuns de urgenta…

- Politia a transmis ca rapperul este unul dintre cei doi barbati impuscati mortal in centrul orasului, in fata unui club de noapte, potrivit The Hollywood Reporter. Autoritatile i-au identificat pe Jahvante Smart (Smoke Dawg), in varsta de 21 de ani, si Ernest Modekwe, in varsta de 28 de ani. Rapperul…